Os momentos de Big Bang Theory que valem a pena serem pausados

Sheldon vira Gollum The Big Bang Theory também se destaca por suas referências à cultura pop. Nas 12 temporadas, a sitcom conta com inúmeros easter eggs sobre quadrinhos, filmes e séries de TV. No episódio “The Precious Fragmentation”, por exemplo, The Big Bang Theory traz O Senhor dos Anéis para o centro da trama. No capítulo em questão, Sheldon “vira Gollum” após ganhar o Anel do Poder em uma competição com os amigos.