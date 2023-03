Os vencedores mais polêmicos do Oscar

Você pode até gostar de O Discurso do Rei e sua narrativa 100% mamão com açúcar/ comercial de margarina. Mas dizer que Tom Hooper merecia o Oscar mais que David Fincher aí é demais. David Fincher criou um de seus melhores filmes nesse ano, A Rede Social, enquanto Hooper fez uma sessão da tarde básica, o prelúdio ‘ok’ de The Crown. Por sinal, Tom Hooper é o mesmo sujeito que dirigiu Cats alguns anos mais tarde. E ele tem um Oscar de Melhor Diretor.