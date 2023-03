Pânico 6 tem cena pós-créditos; veja

Conforme o Digital Spy, a cena em questão é mais uma piada do que efetivamente uma indicação do que está por vir, como nos filmes da Marvel. Já saíram as primeiras críticas de Pânico 6, que classificaram o filme como um dos melhores da franquia. Atualmente, Pânico 6 está com aprovação de 77% no Rotten Tomatoes, com 111 críticas contabilizadas.