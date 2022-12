Pinóquio: As maiores diferenças entre filme de Guillermo del Toro e animação da Disney

Em (quase) todas as versões do Pinóquio, o protagonista titular é caracterizado como um boneco quase idêntico a uma criança real. O personagem é, basicamente, um garotinho de verdade com alguns elementos de fantoches no visual. Já no novo filme, Pinóquio é, literalmente, um boneco de madeira. O protagonista não se parece em nada com os humanos, e por isso, sua aparência chama muita atenção.