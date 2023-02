Quem é quem no elenco de Homem-Formiga 3

Em Quantumania, Kathryn Newton completa a família Lang como Cassie, a filha adolescente do Homem-Formiga. Anteriormente, a personagem foi interpretada por Abby Ryder Fortson (nos filmes do Homem-Formiga) e por Emma Fuhrmann (em Vingadores: Ultimato). Kathryn Newton, a nova Cassie, está em séries como Big Little Lies e filmes como Freaky: No Corpo de um Assassino.