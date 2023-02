Re/Member: Explicamos o final do terror da Netflix

No entanto, essa boneca desaparece subitamente, o que faz os protagonistas desconfiarem de sua conexão com o fantasma de Miko e o loop temporal. À noite, o espírito de Mika surge na escola e se funde à boneca, criando um monstro que, em seguida, come Rie. No dia seguinte, todos os alunos voltam à escola, exceto Rie. Ou seja: nas “regras” de Re/Member, os personagens que são consumidos pelo monstro morrem “de vez”, não podendo retornar no loop temporal.