Sandman: Os mistérios que a 1ª temporada não respondeu

Gregory vai voltar? O segundo episódio dessa primeira temporada traz um acontecimento de partir o coração. A fim de recuperar seus poderes, Morpheus visita Cain e Abel. Ele precisa absorver Gregory, uma gárgula bastante fofa, que era cuidada pelos irmãos. Gregory concorda em se sacrificar pelo bem do Sonhar e Sonho o absorve. No fim, ele deixa um ovo de gárgula com os irmãos e dele nasce Goldie. No fim da primeira temporada vemos Morpheus criando novos sonhos e no fundo há uma forma que se parece com Gregory. Veremos se ele retornará no futuro da série.