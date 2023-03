Seven Kings Must Die, de acordo com o site NewsWeek, deve começar logo após o dramático desfecho da 2ª temporada, no qual Uhtred, Athelstan e as forças de Mércia e Wessex derrotaram Constantine II, o Rei da Escócia. A intenção dos produtores de The Last Kingdom sempre foi terminar a série com 5 temporadas. Afinal de contas, cada uma adapta para a TV dois livros de Bernard Cornwell.