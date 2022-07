Stranger Things e outras séries baseadas em fatos reais

GLOW Uma das séries mais elogiadas da Netflix, GLOW acompanha a história de um programa de luta-livre produzido e protagonizado por mulheres. Para criar a trama da série, as showrunners Liz Flahive e Carly Mensch se inspiraram no documentário “GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling” (GLOW: A História das Belas Mulheres da Luta-Livre), lançado originalmente em 2012.