Todos os 12 filmes e séries da Fase 5 da Marvel

Echo – Meados de 2023 A série do Gavião Arqueiro não terá uma 2ª temporada no Disney+. No entanto, a produção contará com uma continuação na forma do derivado Echo. Na trama, Alaqua Cox retorna como Maya Lopez, a líder surda da Máfia Tracksuit. A personagem roubou a cena em Gavião Arqueiro, e por isso, a confirmação de sua série solo encheu os fãs do MCU de alegria. Wilson Fisk, o Rei do Crime, também estará na produção.