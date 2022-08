Trem-Bala e os melhores filmes de ação de Brad Pitt

A Mexicana Dirigido por Gore Verbinski (Piratas do Caribe), A Mexicana chegou aos cinemas em 2001. O filme de ação mistura diversos gêneros em sua trama, entre aventura, comédia, drama, romance e muito mais. Além de Brad Pitt, o longa conta com Julia Roberts (Uma Linda Mulher) e J.K. Simmons (Homem-Aranha) no elenco.