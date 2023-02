Vai acabar? Criadora de You discute planos sobre o fim da série

A reta final da 4ª temporada de You ainda nem estreou na Netflix, e mesmo assim, os fãs mal podem esperar pela chegada do quinto ano (que ainda não foi confirmado pela plataforma). Sera Gamble, a criadora de You, falou sobre o assunto em uma entrevista ao podcast Top 5. A 2ª parte do quarto ano da série, vale lembrar, só estreia na Netflix em março.