Vai flopar? MODOK é a parte menos popular de Homem-Formiga 3, segundo críticos

A maior parte das críticas relatam um filme que não sabe muito bem qual tom prefere, e o agrupam com outros filmes sem brilho da Fase 4, como Thor: Amor e Trovão. O lançamento é atualmente classificado como “podre” no Rotten Tomatoes (basicamente filmes com menos 60% de aprovação), com uma pontuação de apenas 53%. Isso o torna o segundo lançamento mais mal avaliado da Marvel Studios, logo à frente de Eternos, que mantém 47% no site.