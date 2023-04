Vírus de Sweet Tooth existe na vida real? O que é a doença da série da Netflix

O vírus é transmitido por contato físico com pessoas infectadas, mas também se espalha pelo ar. Na maioria das vezes, os pacientes demoram de 3 a 4 dias para morrer (após a infecção inicial). Quando Sweet Tooth estreou na Netflix, o mundo todo ainda estava lidando com a fase mais pesada da pandemia de Covid-19. Por isso, as experiências reais dos roteiristas acabaram influenciando a caracterização da doença na série.