Você: Veja quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada

Como você já sabe, a primeira parte da 4ª temporada de Você estreou na Netflix no dia 9 de fevereiro de 2023 (quinta-feira). A Parte 1 do quarto ano da série consiste de 5 episódios. Na aguardada continuação do terceiro ano, Joe troca os Estados Unidos pela Inglaterra, mudando-se para Londres e encontrando um novo grupo de amigos.