Avatar: A Lenda de Korra pode ganhar filme

Avatar: A Lenda de Korra, da Nickelodeon, pode ganhar um filme servindo de sequência pelo Avatar Studios.

O estúdio havia confirmado que estava desenvolvendo três filmes para o cinema, no mesmo universo de Avatar: A Lenda de Aang. No entanto, um relatório do site Avatar News afirma que o terceiro filme pode se passar após os eventos de A Lenda de Korra.

Continua depois da publicidade

“Devo notar que essas são todas descrições de alto nível… Eu não sei o foco exato do filme da era Korra, embora eu pessoalmente esteja disposto a apostar que será a própria Korra”, diz o site.

Além de novas animações estarem sendo desenvolvidas, uma série live-action para a Netflix foi confirmada. O streaming está apostando em Avatar como seu novo sucesso.

Michael DiMartino e Bryan Konietzko, os criadores da animação, haviam deixado o projeto ainda em 2020. O projeto ficou em pausa, mas Albert Kim assumiu como showrunner. A produção está em andamento.

Até o momento, o elenco é composto por Gordon Cormier, Daniel Dae Kim, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu, Maria Zhang, Tamlyn Tomita, Yvone Chapman e Casey Camp-Horinek.

Mais sobre Avatar: A Lenda de Aang

Avatar: A Lenda de Aang se tornou uma das animações de mais sucesso da história. Este sucesso foi para os quadrinhos e está respingando para o cinema.

“Aang é um menino de apenas 12 anos que descobre ser o Avatar, grande mestre responsável por garantir o equilíbrio entre os quatro elementos – água, terra, fogo e ar – e suas respectivas nações representantes, mantendo o planeta em segurança”, revela a sinopse.

Criada por Michael DiMartino e Bryan Konietzko, a série animada conta com vozes de Zach Tyler Eisein, Jack DeSena, Mae Whitman, Dante Basco, Jesse Flower, Dee Bradley Baker e Grey DeLisle.

Com três temporadas, Avatar: A Lenda de Aang está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira