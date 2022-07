Causa da morte do criador de Yu-Gi-Oh é revelada

O criador de Yu-Gi-Oh, Kazuki Takashi foi encontrado morto pela Guarda Costeira do Japão no mar de Okinawa na quarta-feira (06) e o corpo foi identificado no dia 07 de julho. Após a autópsia, os relatórios do Japão foram divulgados sobre sua causa de morte.

De acordo com os médicos legistas, Takahashi morreu afogado em 6 de julho. Não há suspeita de envolvimento criminoso, como reportou o ComicBook.

Segundo as autoridades, Takahashi estava usando equipamento de mergulho quando foi encontrado, e a Guarda Costeira do Japão ainda está investigando os eventos que levaram à morte do artista.

Nenhuma informação foi revelada além da causa da morte foi noticiada, enquanto seus entes queridos choram, os fãs do criador foram às mídias sociais para homenagear Takahashi e seu legado como artista.

Kazuki Takahashi faleceu aos 60 anos de idade, e deixa legado de sucesso.

Mais sobre Yu-Gi-Oh! e Takahashi

Inicialmente, Yu-Gi-Oh! era focado em Yugi usando vários tipos de jogos para punir os perversos, mas o quadrinho realmente encontrou sucesso quando começou a se concentrar em um jogo de cartas colecionáveis.

Embora Takahashi inicialmente quisesse que o jogo de cartas fizesse apenas algumas aparições na série, acabou se tornando a base de uma enorme franquia que abrange TV, filmes, videogames e, claro, um jogo de cartas popular. Além disso, Cobra Kai, da Netflix, parece copiar alguns elementos do anime.

Embora Yu-Gi-Oh! tenha terminado em 2004, o anime e seus vários spin-offs continuam ativos até hoje.

Um jogo gratuito chamado Yu-Gi-Oh! Master Duel atraiu muitos novos fãs para o jogo de cartas, trazendo milhares de novos jogadores por dia.

Após o mangá de Yu-Gi-Oh! terminar em 2004, Takahashi continuou a supervisionar a franquia e trabalhar em vários outros projetos pontuais.

Recentemente, a Marvel e a Viz publicaram Marvel’s Secret Reverse, um mangá de Takahashi estrelado pelo Homem-Aranha e Homem de Ferro.

