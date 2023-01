Crunchyroll responde saída de Guilherme Briggs de Chainsaw Man

Guilherme Briggs anunciou que deixaria a dublagem de Chainsaw Man após sofrer ataques de alguns “fãs” do anime. Agora, o Crunchyroll, que distribui o anime no Brasil, respondeu a decisão de Briggs.

Guilherme Briggs, um dos dubladores mais prolíficos do Brasil, viu-se inundado com assédio online na semana passada por causa do anime.

O ataque coordenado foi feito quando um grupo de fãs brasileiros queria deixar claro que desaprovava uma cena específica do anime.

O Crunchyroll emitiu um comunicado no Twitter, demonstrando apoio ao dublador, enquanto condena as ações dos fãs que atacaram Briggs.

Veja o tuites, abaixo.

Mais sobre Chainsaw Man

A série se concentra em Denji, o titular Chainsaw Man, que ficou lutando com a dívida de seus pais com a yakuza.

Em desespero e por um golpe de sorte, ele conhece Pochita (Shiori Izawa), o Diabo da Serra Elétrica, no cemitério onde estão enterrados. Oferecendo seu braço para a criatura morder e tirar sangue para salvar sua vida, ele faz um acordo com Pochita para se manter vivo.

Quando a yakuza alcança e mata Denji, Pochita poupa sua vida com um acordo. Eles se fundem em um único ser sempre que desejam, graças ao seu acordo, e Denji pode se transformar no Chainsaw Man puxando uma corda escondida em seu peito, que lhe dá acesso ao coração do diabo.

Isso permite que Pochita transforme as mãos e o rosto de Denji em gigantescas serras elétricas – um feito que logo atrai grande aclamação para ele em seu trabalho como caçador de demônios.

Mas Denji ainda tenta viver a vida de um estudante normal do ensino médio.

Chainsaw Man é exibido pelo Crunchyroll.

