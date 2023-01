Guilherme Briggs quer sair de Chainsaw Man após ataques de ódio e ameaças

Chainsaw Man está no centro de uma grande polêmica nas redes sociais, que afetou até mesmo o trabalho de Guilherme Briggs, que dubla o Demônio do Futuro no anime. O famoso dublador disse que quer sair do elenco da série.

Tudo começou quando as traduções oficiais – tanto da Panini, quanto do Crunchyroll – não seguiram as traduções amadoras, imprecisas e de cunho racista, homofóbico e transfóbico, do mangá, feitas por fãs há anos.

Essas traduções de fãs realizadas antes de chegada de Chainsaw Man oficialmente ao Brasil deturpavam cenas e mensagens do mangá original, sem falar do teor preconceituoso de muitas das falas inseridas na obra.

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi uma fala que, por si só, não é problemática em termos de preconceito. Na tradução de fãs, o Demônio do Futuro diz “o futuro é pik*” em certo momento. Mas, nas traduções oficiais, a fala foi adaptada como “o futuro é top” ou “o futuro é show de bola”.

Guilherme Briggs se posicionou sobre o assunto, explicando que traduções preconceituosas jamais seriam usadas oficialmente. Mas muitos focaram na “pik*” e começaram a atacar o dublador. Enquanto outros atacaram porque são preconceituosos mesmo.

Não demorou – isso se desenrolou em poucos dias – para Briggs demonstrar exaustão em relação a esses ataques, a tal ponto que afetou o trabalho dele. Agora ele não quer mais ser dublador do anime de Chainsaw Man, um dos mais populares nos dias atuais, dizendo que vai pedir para deixar a equipe.

