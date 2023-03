Dragon Ball: Ato mais maligno de Vegeta é mais sombrio que os fãs pensam

Vegeta é um dos personagens mais queridos de Dragon Ball Z, mas é incontestável que ele já fez algumas ações bem malignas. De fato, ele era um vilão antes de se juntar a Goku e os outros. Mas o ato mais malvado dele, certamente, é mais sombrio do que muitos pensam.

No episódio 52 de Dragon Ball GT, Goku e Pan estão rastreando as Esferas do Dragão depois que elas se espalharam pelo mundo durante uma cerimônia de convocação de Shenron que deu terrivelmente errado.

Continua depois da publicidade

Isso foi depois que o Super 17 foi derrotado, e eles queriam usar as Esferas do Dragão para desfazer todo o dano que foi feito.

No entanto, as Esferas do Dragão eram diferentes de antes, pois tinham rachaduras nelas que os guerreiros Z logo aprenderiam que significavam que estavam transbordando de energia negativa.

Como se viu, cada desejo feito no passado criou um fluxo correspondente de energia negativa, e essa energia negativa deu origem a sete Dragões das Sombras, que foram todos liberados durante este ritual de invocação.

Nesse episódio, Pan e Goku estão enfrentando o Dragão das Sombras que nasceu do desejo que não teria de ser feito se não fosse por Vegeta.

Vegeta volta a ser vilão

Durante os últimos capítulos de Dragon Ball Z, depois que Vegeta provou que ele era um herói da Terra, completo com uma família que ele amava e amigos que ele valorizava, o Príncipe Saiyajin momentaneamente voltou a ser um vilão.

Sua obsessão de ser melhor do que Goku permitiu que a corrupção de Babidi criasse raízes em sua mente. Isso deu origem a Majin Vegeta – uma versão de Vegeta que era tão maligna quanto ele era no início de DBZ, e infinitamente mais poderosa.

Quando Majin Vegeta desafiou Goku pela primeira vez durante um Torneio Mundial de Artes Marciais, ele mostrou a Kakaroto que estava falando sério ao matar várias pessoas nas arquibancada, matando centenas deles – e ele fez isso com um sorriso no rosto.

Claro, Vegeta provavelmente já fez coisas piores no passado, mas esse ataque veio depois que ele se estabeleceu como um dos “mocinhos”, tornando tudo mais sombrio.

Embora seja uma coisa boa que todas essas pessoas tenham ressuscitado graças às Esferas do Dragão, Dragon Ball GT confirmou que isso trouxe mais consequências.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.