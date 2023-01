Dragon Ball já revelou o maior medo de Goku e é inesperado

A franquia Dragon Ball é uma das mais elogiadas da história, tendo a presença de icônicos personagens como Goku e Vegeta. No entanto, o que muitos fãs não sabem é que o anime já revelou o maior medo de Goku.

No episódio 23 da primeira temporada de Dragon Ball GT, Pan e Goku estão procurando por outra Esferas do Dragão Negras depois de escapar do General Rilldo.

Em pouco tempo, os personagens conseguem rastrear uma Esfera do Dragão até uma nave abandonada, presa por uma gravidade de uma estrela próxima.

Pan, Goku e Trunks embarcam na nave antes de ser destruída para encontrar a Esfera do Dragão, mas antes eles encontram um garoto que mal consegue sobreviver.

O menino é resgatado e levado para um planeta que possui uma medicina mais avançada. Os personagens acabam ficando com fome, e Trunks sugere que peguem comida no refeitório do hospital, mas Goku recusa (via ScreenRant).

Goku tem medo de agulha

Goku justamente recusa ir para qualquer parte do hospital por ter medo de agulhas, algo estranho para o protagonista da franquia.

Ele acabou sendo forçado a entrar, e acabou se escondendo embaixo de um assento na sala de espera, por medo de alguém aparecer com uma agulha.

Após saírem, Goku subiu em uma árvore onde ficou por um longo período, até ter certeza de que não havia ninguém com uma agulha por perto.

Mesmo que tenha reclamado da fome, o personagem possui um medo enorme de agulhas, provando que essa fobia é algo muito sério.

Dragon Ball está disponível no Crunchyroll.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.