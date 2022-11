Guerreiro mais fraco de Dragon Ball Z é um herói maior que Goku

O Goku é sempre retratado como um grande herói em Dragon Ball, mas nem sempre ele tem atitudes tão heróicas assim. De fato, um personagem mais fraco que ele supera o protagonista da franquia criada por Akira Toriyama.

Embora Goku tenha provado repetidamente que ele é o herói mais poderoso do universo, há um lutador que realmente conseguiu ofuscar Goku em termos de heroísmo – e, ironicamente, esse lutador em questão é facilmente o mais fraco de Dragon Ball Z.

Goku fez sua primeira aparição no capítulo 1 de Dragon Ball. Após sua estreia, ele imediatamente partiu em uma aventura que o transformaria no herói que ele se tornou desde então.

Quando Goku conheceu Bulma naquele primeiro capítulo, os dois partiram para encontrar as Esferas do Dragão – uma missão que os forçaria a enfrentar vários bandidos, gangues e vilões desprezíveis ao longo do caminho, cada um sendo um desafio único para Goku superar.

Goku teria perdido contra Kid Buu

No capítulo 515 de Dragon Ball de Akira Toriyama, a versão boa de Buu está lutando contra sua contraparte do mal, Kid Buu, em um esforço para dar a Goku tempo suficiente para carregar uma Genki dama forte o suficiente para matar o vilão de uma vez por todas.

A batalha ocorre no planeta dos Kais e muito longe da Terra – que acabou de ser restaurada pela magia de realização de desejos das Esferas do Dragão, depois de ter sido destruído por Kid Buu em um capítulo anterior.

Uma vez que a Genki dama usa a energia daqueles que cercam a pessoa que a carrega, Goku precisava que as pessoas da Terra oferecessem voluntariamente sua energia a ele para torná-la forte o suficiente para trabalhar contra Buu.

Quando Goku fala com todos na Terra telepaticamente, quase ninguém presta atenção no que ele está dizendo e o ignora, deixando a Spirit Bomb fraca e ineficaz.

No entanto, quando outro lutador fala com eles, eles ouvem imediatamente e dão a Goku a energia que ele precisa para matar Kid Buu e salvar o universo – e esse lutador não é outro senão Mr. Satan.

Embora ele possa ser heróico neste capítulo, o Mr. Satan é notório em Dragon Ball por ser uma fraude completa e total.

Além das lutas que o tornaram famoso – ou seja, aquelas em que ele lutou e derrotou humanos comuns – ele mentiu sobre vencer cada uma de suas lutas mais espetaculares. Mr. Satan mentiu sobre derrotar Cell, e pagou 18 para entregar sua partida no Tenkaichi Budokai, e ele constantemente permite que as pessoas acreditem que ele é mais habilidoso e poderoso do que realmente é apenas para manter sua fama.

Enquanto Kid Buu não poderia ter sido derrotado se não fosse pela Genki dama de Goku, esse ataque teria sido impotente sem a intervenção de Mr. Satan.

Além disso, quando tudo está dito e feito e Kid Buu é finalmente derrotado, Goku diz que Mr. Satan é o salvador do mundo, admitindo assim que ele é o maior herói da Terra.

