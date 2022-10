Dragon Ball Super: Tudo o que sabemos sobre o novo anime

Os fãs de Dragon Ball Super estão esperando ansiosamente pela próxima temporada do anime desde o fim da série em 2018. Com mais rumores chegando todos os dias, saiba realmente o que esperar de Dragon Ball Super no futuro.

Dragon Ball Super começou em 2016, adaptando para uma série continua, os dois filmes de sucesso: Dragon Ball: Batalha dos Deuses (2013) e O Renascimento de Freeza (2015).

Porém, tanto o mangá quanto o anime contam histórias originais das aventuras de Goku e seus amigos, em uma sequência que os fãs já aguardavam há décadas. E, mesmo a série continuando nos quadrinhos, o anime acabou em 2018, após o fim do arco do Torneio do Poder.

Surpreendentemente, ainda não tivemos pronunciamentos oficiais sobre sequências desde então, mas rumores recentes estão aumentando as expectativas dos fãs.

Neste ano, alguns perfis conhecidos por serem fontes confiáveis com notícias de Dragon Ball, disseram que o motivo da demora para produzir a sequência de Dragon Ball Super em anime era que a Shueisha, empresa que detém os direitos da série, gostaria que o mangá progredisse mais antes de voltar com a animação.

A notícia começou a esfriar quando uma fonte de dentro de Dragon Ball (@dbs2019), adicionou que a Shueisha queria focar em desenvolver outras mídias também, como vídeo games.

Porém, o mesmo perfil chocou os fãs recentemente, quando revelou que a empresa deve anunciar um novo anime semanal de Dragon Ball Super, entre novembro e dezembro de 2022, com uma data de lançamento para 2023. Ainda não está claro se seria uma sequência da primeira temporada ou um projeto diferente.

As fontes oficiais de Dragon Ball se pronunciaram?

Ainda não tivemos nenhum anuncio oficial sobre um novo anime de Dragon Ball Super, e é importante citar que as informações acima não são oficiais, mesmo que sejam confiáveis.

Muitos fãs especulam se a nova temporada pode ser anunciado no evento focado na Shonen Jump, Jump Festa, de 2023, que será nos dias 17 e 18 de dezembro, mas o evento ainda não tem um painel de Dragon Ball anunciado.

No momento, podemos supor que, se o projeto for realmente uma continuação da última temporada, provavelmente irá adaptar o arco Prisioneiro da Patrulha Galáctica, do mangá. História focada na batalha contra o vilão Moro.

Considerando a popularidade mundial de Dragon Ball, esse longo silêncio sobre uma continuação não parece muito comum. O último filme da franquia, Dragon Ball Super: Super-Herói, teve uma recepção morna, por não ter sido devidamente promovido.

Chegamos em um ponto em que é impossível dizer se a mesma falha está acontecendo com a nova temporada de Dragon Ball Super, ou se ela simplesmente não está em produção, com a Shueisha querendo focar em outros projetos por enquanto.

Dragon Ball Super está disponível para ser assistido na Crunchyroll.

Sobre o autor Gabriel Soldeira