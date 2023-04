Goku só entendeu o kamehameha de verdade em Dragon Ball GT

Poucos poderes em Dragon Ball são tão icônicos quanto o kamehameha. A marca registrada de Goku está presente na história desde os primórdios, mas é somente em Dragon Ball GT que ele o entende de verdade.

O Kamehameha foi desenvolvido pelo Mestre Kame e levou 50 anos para ser aperfeiçoado, mas os fãs não o viram em ação até o capítulo 14 de Dragon Ball, por Akira Toriyama.

Nesse capítulo, Goku pede a ajuda do Mestre Kame para extinguir os fogos furiosos da Montanha de Fogo. Kame faz o que lhe é pedido, explodindo a montanha com o Kamehameha, que apaga todos os incêndios em questão de segundos.

Kamehameha foi usado pela primeira vez em Dragon Ball para salvar vidas

Já na primeira temporada de Dragon Ball GT, no episódio 8, Goku, Trunks e Pan entraram no covil do monstro Zoonama. Anteriormente em Dragon Ball GT, os três guerreiros partiram em uma missão que exigia que eles vasculhassem o universo em busca das Esferas Negras do Dragão.

Eles conseguem rastrear uma para uma pequena aldeia em um mundo alienígena, que está sendo aterrorizada por Zoonama.

Então, as pessoas da cidade concordam em dar a Goku e equipe a esfera se eles cuidarem de Zoonama para eles. O covil da criatura está justamente localizado dentro de um vulcão ativo – um que está à beira de entrar em erupção.

Naturalmente, ao derrotarem o vilão, o vulcão começa a mostrar sinais de uma erupção iminente, então Goku, Trunks e Pan saem de lá o mais rápido possível.

Enquanto eles conseguem sair vivos, o vulcão ainda representa uma ameaça muito séria para a aldeia que estavam tentando ajudar. Depois que ele entra em erupção, a lava do vulcão desce em direção à aldeia abaixo.

Goku voa, carrega um poderoso Kamehameha e, em seguida, explode o vulcão, uma referência incrível para a primeira vez que os fãs testemunharam o Kamehameha.

Dessa forma, Goku finalmente usa o golpe para salvar vidas e não apenas para derrotar seus inimigos, demonstrando ter entendido o poder.

Vamos ver se Dragon Ball Super, que segue ganhando novos arcos, terá uma referência parecida.

Dragon Ball está disponível no Crunchyroll.

