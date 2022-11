Novo arco de Dragon Ball Super é anunciado; veja detalhes

Após o longo hiato do mangá Dragon Ball Super, o famoso título está de volta mais uma vez, com o capítulo 88 sendo anunciado para ser publicado neste ano.

O final importante do arco Granolah the Survivor em agosto viu o retorno de Freeza, que está em uma nova forma e totalmente poderosa.

Os fãs especularam muito que o arco seguinte do mangá iria adaptar os eventos de Dragon Ball Super: Super Hero, o mais recente filme da saga.

E eles estava certos. O novo arco se concentrará nos personagens Trunks, Goten, Gohan e Piccolo, e será uma ligação direta com os eventos do novo filme.

Novo arco será lançado apenas em dezembro

O mangá Dragon Ball Super vai retornar em 20 de dezembro, com o novo arco seguindo após os eventos de Dragon Ball Super: Super Hero (via ScreenRant).

Como mencionado anteriormente, a história vai seguir Trunks, Goten, Gohan e Piccolo. Trunks e Goten não foram personagens que tiveram um grande desenvolvimento durante os capítulos.

A história será um prelúdio do filme, ou seja, acontecerá antes dos eventos do anime de sucesso que chegou aos cinemas do mundo todo.

O novo arco deve ocorrer alguns anos após o final de Granolah the Survivor, visto que Goten e Trunks estão crescidos.

Isso ainda confirma que o filme é canônico, e acontece antes do arco Granolah. Caberá ao mangá explicar as novas transformações de Gohan e Piccolo.

Goten e Trunks são personagens amados pelos fãs, que finalmente ganharão mais destaque na nova história de Dragon Ball Super.

No entanto, não se sabe qual será o próximo passo dos dois personagens da franquia Dragon Ball, apesar de serem o grande foco do arco.

Dragon Ball está disponível na HBO Max.

