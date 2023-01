Junji Ito: Macabro anime de terror estreia na Netflix; saiba tudo

Se você é fã de terror, não deixe de conferir Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, um anime de arrepiar que estreia na Netflix nesta quinta-feira (19 de janeiro). Em cada episódio da série animada, os espectadores podem conferir algumas das histórias mais assustadoras de Junji Ito.

Para quem não conhece, Junji Ito é famoso como o “mestre do terror contemporâneo japonês”. A primeira temporada, a Netflix lança 12 episódios, abordando os contos mais sinistros do mangaká e escritor.

Os 12 episódios da série se baseiam em 20 histórias de Junji Ito, incluídas nos mangás Junji Ito: Masterpiece Collection e Junji Ito: A Study from the Abyss of Horror, e Fragmentos do Horror (que é publicado no Brasil pela editora DarkSide).

Mostramos abaixo que tudo você precisa saber sobre a trama de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão na Netflix; confira!

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão tem terror para todos os gostos

Na Netflix, Junji Ito: Histórias Macabras no Japão é uma série antológica. Ou seja: no mesmo estilo de produções como O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro e Black Mirror, cada episódio conta uma trama diferente.

“Uma seleção das histórias mais bizarras, perturbadoras e aterrorizantes de Junji Ito, mestre do mangá de terror”, afirma a sinopse oficial de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão.

O primeiro episódio, que é batizado de “The Strange Hikizuri Siblings: The Seance” (Os Estranhos Irmãos Hikizuri: A Invocação), por exemplo, acompanha a história dos irmãos Misako, Hitoshi, Narumi, Shigorou, Kinako e Kazuya Hikizuri.

A história começa quando os irmãos decidem invocar os espíritos dos pais para acalmar os ânimos do caçula, que sofre intensamente com a morte deles.

O segundo capítulo, por sua vez, conta duas histórias diferentes: “The Mysterious Tunnel” (O Túnel Misterioso) e Ice Cream Truck (O Caminhão de Sorvete).

A sinopse, no entanto, ainda não foi divulgada. O mesmo pode ser dito sobre os outros 10 episódios da 1ª temporada de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão.

Os títulos, por outro lado, já foram revelados pela Netflix. Confira abaixo a lista completa:

3º episódio: “The Hanging Balloons” (Os Balões Pendurados);

4º episódio: “The Room with Four Wall” (O Cômodo com Quatro Paredes) e “Where the Sandman Lives” (Onde o Sandman Vive);

5º episódio: “Intruder” (Invasor) e “The Long Hair in the Attic” (O Cabelo Longo no Sótão);

6º episódio: “Mold” (Mofo) e “Library Vision” (Visão de Biblioteca);

7º episódio: “Tomb Town” (Cidade dos Túmulos);

8º episódio: “Layers of Fear” (Camadas do Medo) e “The Thing that Drifted Ashore” (A Coisa que chegou na Praia);

9ª episódio: “Tomie: Photo” (Foto de Tomie);

10º episódio: “Unendurable Labyrinth” (Labirinto Insuportável) e “Bullied” (Agredido);

11º episódio: “The Back Alley” (O Beco) e “Headless Statue” (Estátua Sem Cabeça);

12º episódio: O título ainda não está disponível, mas ao que tudo indica, o capítulo final contará a história de um gato sinistro.

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão estreia na Netflix nesta quinta-feira (19 de janeiro). Veja abaixo o trailer!

