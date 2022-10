Maior ameaça que Goku enfrentou em Dragon Ball não é a que você imagina

Dragon Ball trouxe inimigos gradativamente mais poderosos para Goku e seus amigos enfrentarem. Mas a maior ameaça enfrentada pelo saiyajin não foi um desses seres intimidadores.

Goku foi apresentado no primeiro capítulo de Dragon Ball e, desde o início, o poder dele ficou claro. Logo nos primeiros capítulos, o saiyajin levou um tiro no rosto e não levou dano, derrubou um poderoso líder de gangue e até mesmo acabou com um regime fascista mundial.

Continua depois da publicidade

À medida que Goku derrotou vilões cada vez mais fortes, ele também cresceu em força. A primeira metamorfose de poder verdadeiramente grande dele foi quando ele se transformou em super saiyajin enquanto lutava contra Freeza, mas mesmo essa transformação imensamente forte rapidamente se tornou obsoleta.

Em pouco tempo, Goku estava alcançando níveis maiores de poder sem suar a camisa até que finalmente Goku transcendeu suas limitações mortais e canalizou o poder de um deus e além.

Agora, dificilmente há um vilão no multiverso que possa desafiar o poder de Goku – exceto um, que seria capaz de matá-lo independentemente de quão poderoso ele se tornasse.

A maior ameaça enfrentada por Goku

No capítulo 335 do mangá de Dragon Ball, Goku está no meio de uma batalha que decidiria o destino de todo o mundo com os Androides 19 e 20.

Enquanto ele estava pronto para lutar, ele de repente sentiu uma dor aguda em seu peito e começou a perder energia rapidamente – e então ele se lembrou do que Trunks lhe disse sobre seu eu alternativo no futuro desolado de Trunks.

Em um capítulo anterior, o filho de Vegeta viajou de volta no tempo para avisar os guerreiros Z sobre a ameaça iminente dos androides, enquanto também fazia algumas mudanças bastante drásticas no fluxo de tempo.

Na linha do tempo de Trunks, Goku morreu de uma doença cardíaca antes de ter a chance de lutar contra os androides, deixando o mundo incrivelmente vulnerável. Agora, neste capítulo, o destino de Goku estava desenrolando-se, e ele estava a caminho da morte, sem poder se defender.

A condição cardíaca de Goku é algo contra o que ele não pode se defender por si só. Não há como lutar contra isso e, de fato, ele acabou morrendo no futuro alternativo. Somente com o remédio trazido por Trunks do futuro, ele é capaz de sobreviver a esse mal, que representa a maior ameaça enfrentada por Goku.

Dragon Ball está disponível no Crunchyroll.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.