Personagem de My Hero Academia é baseado em Lionel Messi

Lionel Messi foi um dos grandes nomes da Copa do Mundo 2022, conquistando a taça junto da seleção Argentina. Curiosamente, um personagem de My Hero Academia foi baseado nele.

O herói número dois de My Hero Academia, Hawks, foi inspirado no jogador de futebol argentino, conforme revelou o editor do mangá.

Continua depois da publicidade

Honyasan revelou que Hawks foi inspirado no astro do futebol, documentando como Hawks foi modelado a partir do lendário jogador (via ComicBook).

“Você pode estar familiarizado com o jogador de futebol estrangeiro Lionel Messi, mas sua história é que, em uma idade jovem, ele foi descoberto pelo Barcelona e ingressou no time”.

“Seu pai havia perdido o emprego e não podia pagar o tratamento médico em casa que Messi precisava para sua doença, mas graças ao seu talento para o futebol, o FC Barcelona concordou em cobrir as despesas médicas para eles. Em troca de receber esse dinheiro, Messi teve que concordar em morar na Espanha e jogar futebol desde muito jovem”, continuou.

Messi inspirou Hawks

Honyasan ainda explicou como seu amor pelo esporte ajudou na criação da maravilha alada que desempenhou um papel essencial tanto no Arco de Guerra da sexta temporada quanto no Arco Final que está ocorrendo atualmente no mangá de My Hero Academia

“Durante a Copa do Mundo, contei essa história para o Sr. Horikoshi. Eu amo futebol e quando o Sr. Horiksohi descobriu ele começou a colocar a Copa do Mundo sempre que eu estava lá esperando o manuscrito. Enquanto assistia, o Sr. Horikoshi ele próprio começou lentamente a se interessar por futebol também, e quando eu contei a ele sobre Messi, ele me disse que achava que era uma história interessante. Na semana seguinte, ou talvez na semana seguinte, a história de Hawks nasceu. Então é uma espécie de modificação, como se ele meio que quisesse fazer a outra parte parecer um grande mal, esse tipo de coisa.”

My Hero Academia continua sendo publicado. O mangá ainda será adaptado em filme em live-action na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.