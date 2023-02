Pokémon apresenta capitão Pikachu e novo professor

Depois de mostrar os novos protagonistas do anime, Pokémon revelou o novo professor que acompanhará a jornada deles e seu companheiro, o Capitão Pikachu.

Friede e o Capitão Pikachu ajudarão e lutarão ao lado dos protagonistas da nova série – Liko da região de Paldea e Roy da região de Kanto.

Eles partirão em aventuras emocionantes em todo o mundo Pokémon, enquanto desvendam os mistérios do pingente de Liko e da Poké Ball de Roy.

“À medida que o mundo Pokémon se expande e evolui, os fãs poderão embarcar em uma nova jornada de ação, aventura e amizade através dos olhos de personagens únicos como Friede e Capitão Pikachu quando a próxima série animada estrear neste ano”, disse Taito Okiura, vice-presidente de marketing da The Pokémon Company International (via My Nintendo News).

Por 27 anos, Pikachu tem sido sinônimo da franquia Pokémon, e estamos ansiosos para ver este amado Pokémon continuar a ter uma presença significativa na série animada e permanecer um ícone para a marca”, continuou.

Veja a imagem de Friede e do Capitão Pikachu, abaixo.

Uma nova era para Pokémon

Enquanto Ash está saindo da série, o anime Pokémon continuará com dois novos protagonistas, chamados Liko e Roy, que se aventurarão na região de Paldea.

Eles não apenas encontrarão os Pokémon iniciais de Paldea, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, mas também encontrarão um Rayquaza shiny na região.

Ash Ketchum estreou como protagonista do anime Pokémon em 1997, fazendo parceria com Pikachu e viajando por todas as regiões apresentadas nos jogos Pokémon.

Inicialmente, Ash viajou com os treinadores Misty e Brock, mas encontrou novos companheiros enquanto viajava por novas regiões.

De alguma forma, um tema-chave da jornada de Ash foi o sentimento agridoce de deixar o conforto de amigos e familiares para perseguir sua própria paixão, o que parece especialmente adequado, considerando a constante que ele tem sido na vida dos fãs de Pokémon nos últimos 25 anos.

