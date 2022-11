Por que Dragon Ball Super está aposentando o super saiyajin e isso é bom

A transformação de Goku em super saiyajin durante a luta contra Freeza é um dos momentos mais épicos de Dragon Ball. De fato, a franquia mudou para sempre depois que a transformação em super-saiyajin fez sua estreia durante a saga Freeza. Depois disso, transformações se tornam o traço mais facilmente reconhecível da série.

Quando inimigos mais poderosos apareceram, Goku e os outros saiyajins tiveram que alcançar novos níveis de poder para derrotá-los, o que levou à estreia de super saiyajin 2 durante a saga Cell, e depois super saiyajin 3 durante a saga Majin Buu.

Todas essas transformações aumentam essencialmente a potência de seus usuários ao custo de maior gasto de energia e resistência. No entanto, uma vez que Dragon Ball Super começou, todo o conceito de super saiyajin rapidamente provou ser obsoleto.

Super saiyajin 3 foi imediatamente inútil ao enfrentar o poder do Deus da Destruição, Beerus. Depois disso, Goku e Vegeta desbloqueiam o “Deus Super Saiyajin”, que faz uso da energia dos seres superiores do universo.

No entanto, esta forma não tem nada a ver com o super-saiyajin anterior, é um estado completamente diferente.

Super saiyajin Blue, por outro lado, aplica o princípio dessa transformação à forma de Deus para alcançar um novo nível de poder, mas mesmo isso rapidamente se tornou obsoleto na série.

Goku e Vegeta agora alcançaram o que parecem ser suas formas finais, Ultra Ego e Ultra Instinct, que operam em um nível completamente diferente. Eles são baseados nas técnicas usadas pelos Anjos e Deuses da Destruição e usam emoções para desencadear usos específicos do Deus Ki.

Comparado ao super saiyajin blue (a forma mais avançada de Super Saiyajin mostrada na série), as transformações ultra, uma vez dominadas, não exigem um gasto maciço constante de energia e resistência, sendo muito mais úteis em batalha.

Dragon Ball Super continua tendência da franquia

Esse conceito dos limites do super saiyajin, no entanto, já estava presente na série muito antes de Dragon Ball Super. Quando Goku e Gohan estavam treinando para derrotar Cell, eles se concentraram em aperfeiçoar a forma básica do super saiyajin para minimizar suas desvantagens.

Mais tarde na série, o que deveria ter sido a forma mais poderosa, super saiyajin 3, prova ser totalmente inútil porque queima muita energia muito rapidamente.

Em Dragon Ball Z, a forma ultimate Gohan é supostamente a mais forte da série, e ele não usa super saiyajin.

O próprio Akira Toriyama afirmou em uma entrevista de 2014 que se Goku dominasse seu estado normal e super saiyajin aumentaria seu nível mais e consumiria menos força do que super saiyajin 2 e super saiyajin 3.

A verdade é que esses estágios adicionais do super saiyajin não são realmente novos. Não são transformações, mas apenas aprimoramentos do primeiro, que no entanto também aumentam suas desvantagens.

Com Gohan também recebendo uma nova forma poderosa em Super Hero que não tem nada a ver com super saiyajin, é seguro dizer que a transformação mais icônica de Dragon Ball foi eliminada.

É importante lembrar, contudo, que isso não é feito apenas para renovar a série e seus personagens, mas é devido à fraqueza inerente de super saiyajin que foi exposta desde sua estreia. Isso prova que Dragon Ball Super está realmente evoluindo a história da franquia de maneira coerente, mesmo que isso signifique se livrar do icônico super saiyajin para sempre.

Dragon Ball Super está disponível no Crunchyroll.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.