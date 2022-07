Spy x Family: Anya é a chave para a paz mundial, mas não como você espera

Em Spy x Family, todos os personagens centrais têm um segredo, o que é usado, claro, para criar o tom cômico do anime. Mas justamente o fato de ninguém conseguir esconder nada de Anya (em razão de seus poderes) pode fazer dela a chave para a paz mundial.

As habilidades de leitura da mente de Anya surgiram acidentalmente durante a experimentação em uma organização desconhecida, que alegou que seu poder traria paz.

Depois de fugir da organização e ir de casa em casa, Anya conhece o agente secreto Twilight, que estava procurando uma criança para se passar por sua filha para uma missão ultra-secreta.

Dado tudo o que ela aprende ao longo desta missão, a maioria concorda que Anya é a chave para evitar a guerra – mas o sucesso é mais do que se tornar uma espiã ou assassina. É tudo sobre seu poder de entender os segredos escondidos de todos.

Anya é trazida para a vida de Twilight graças à Operação Strix, que obriga o espião a formar uma família de mentira para investigar Donovan Desmond, que pretende iniciar uma guerra. Ao criar uma filha e enviá-la para a escola Eden Academy, Twilight, sob o nome falso de Loid Forger, pode se conectar com Donovan através de seus filhos que frequentam a prestigiosa academia.

Não querendo ser devolvida a outro orfanato, Anya faz tudo o que pode para ser a melhor filha de Loid, embora ela não esteja sem sua própria compaixão genuína.

Embora ela muitas vezes use sua telepatia para explorar onde está o perigo – como ela fez ao encontrar um ladrão de bolsas – Anya também usa seu dom para se aproximar dos outros e, o mais importante, manter sua família unida.

O verdadeiro poder de Anya

Provavelmente porque ela teve uma educação tão difícil, Anya é madura à sua maneira e mais do que capaz de se manter em torno de adultos. Para uma criança de sua idade, ela tem uma atenção surpreendente aos sentimentos das pessoas e sabe quando e como ajudar os outros.

Há muito que ela poderia realizar com sua leitura de mentes, mas como Anya ainda tem medo de deixar alguém saber de seu poder, ela ajuda em segredo – coincidentemente, como seu pai adotivo.

Colocando um limite ao seu próprio poder, Anya usa sua leitura da mente para ajudar secretamente a gerenciar mal-entendidos.

Quando Loid e sua falsa esposa Yor estão lutando para acreditar em seu relacionamento, Anya diz a eles que “precisam se dar bem”. Sem revelar que ela sabe exatamente como os dois adultos estão pensando, Anya os coloca no local ao afirmar indiretamente que está muito claro que algo está errado, pressionando-os a tomar uma resolução.

Embora não tenha muito que Anya pudesse ter feito sobre a desconfiança de Loid em relação aos outros ou as inseguranças de Yor como matriarca, ela pelo menos ajudou a empurrá-los na direção certa e olhar além de seus próprios preconceitos pessoais.

Anya sabe como fazer seus pais mudarem em Spy x Family, e esse talento de levar as pessoas a fazer o bem é como ela pode realmente trazer a paz – a chave está em sua capacidade de construir confiança.

Enquanto Anya continua sua jornada diária com um pai espião e uma mãe assassina em busca de suas próprias versões de paz, ela vê o melhor e o pior do mundo adulto. Com sua notável maturidade e compaixão combinadas com sua capacidade de ver as verdades no coração de outras pessoas, Anya pode trazer a paz mundial unindo as pessoas como uma só – como ela faz para sua própria família.

Spy x Family pode ser assistido por meio do Crunchyroll.

