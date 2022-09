Spy x Family ganha linda nova abertura; veja

O anime de sucesso Spy x Family, que está disponível na Crunchyroll, ganhou uma nova abertura, e ela está incrível.

A nova abertura postada no canal da TOHO Animation, apresenta uma nova música “Souvenir” de Bump of Chicken e membros da família Forger juntos (via ScreenRant).

Na nova abertura, a família está se divertindo e tendo seus desafios todos os dias, enquanto flores caem entre eles.

Além disso, é possível ver Bond, o cão da família Forgers que será introduzido nos novos episódios de Spuy x Family.

Veja a abertura, abaixo.

Anya e Goku possuem terrível conexão

O cientista que estudou Anya antes de ela ser encontrada por Loid Forger, chamou a vulnerabilidade de “eclipse” porque ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão perfeitamente alinhados durante o surgimento de uma nova lua. O alinhamento faz com que a Lua “desapareça” no brilho do Sol por um dia.

Por outro lado, a Lua pode afetar Goku quando está em sua plenitude, e sua face inteira é iluminada pelo Sol. Na época, a Lua é completamente visível da Terra, o que significa que ocorre no momento diretamente oposto ao momento em que a Lua afeta Anya.

Em outras palavras, Anya é afetada pela Lua Nova – nessa ocasião, ela é incapaz de usar seus poderes, como vemos no capítulo 26 do mangá de Spy x Family.

Já Goku é afetado pela Lua Cheia. Nessa fase, ele se transforma em um macaco gigante e, incapaz de controlar sua mente quando isso acontece, gera destruição desordenada. É claro, desde que seu rabo foi cortado isso não ocorre mais.

Dessa forma, Anya e Goku podem ser muito diferentes, mais ainda têm algo em comum: a fraqueza.

