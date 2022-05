20 anos depois, astro de Indiana Jones revela por que desistiu da carreira

Você, provavelmente, conhece o ator Ke Huy Quan por performances em alguns dos filmes mais populares dos anos 80, como Os Goonies e Indiana Jones e o Templo da Perdição. Em uma entrevista recente à revista People, Quan revelou por que decidiu dar um tempo em sua carreira, mesmo após se destacar em sucessos de público e crítica.

Atualmente com 50 anos, Ke Huy Quan é famoso por interpretar Data em Os Goonies e Short Round na franquia Indiana Jones. O ator começou sua carreira nos cinemas aos 12 anos, e por um tempo, foi considerado um dos astros mais promissores de Hollywood.

Porém, entre os anos 90 e 2000, a carreira de Quan sofreu um grande revés – e o ator decidiu se afastar da indústria do entretenimento.

Em um papo com a revista People, Ke Huy Quan revelou tudo sobre a interessante progressão de sua carreira, sua aposentadoria precoce, e o retorno aos cinemas no filme Everything Everywhere All At Once.

Por Ke Huy Quan desistiu da carreira após Indiana Jones?

Nascido no Vietnã, Ke Huy Quan se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. O ator não demorou a ser escalado em Indiana Jones e o Templo da Perdição, filme de aventura lançado em 1984.

“Nunca imaginei que me tornaria um ator! Esse filme mudou a minha vida e a vida de toda a minha família”, comentou Quan.

Durante a entrevista à People, o ator não poupou elogios ao cineasta Steven Spielberg – diretor de Indiana Jones – e Harrison Ford, seu colega de cena no clássico longa.

“Todos eles eram gentis, humildes e pés no chão. Eram pessoas carinhosas, seres humanos que se tratavam com nada além da mais pura gentileza. Nós passamos três semanas gravando no Sri Lanka. O Harrison até me ensinou a nadar”, explicou Quan.

Após conquistar fãs no mundo inteiro como o divertido Short Round em Indiana Jones e o Templo da Perdição, Quan garantiu um papel de destaque em Os Goonies, outro filme de comédia que fez o maior sucesso nos anos 80.

No longa de 1985, Ke Huy Quan interpretou Data, um dos integrantes mais divertidos do grupo de protagonistas.

Entretanto, após Indiana Jones e Os Goonies, Ke Huy Quan sofreu com uma grande dificuldade para encontrar papéis no cinema e na TV. As únicas oportunidades disponíveis eram papéis pequenos, cheios de estereótipos sobre sua origem asiática.

“Foi tudo muito difícil. Eu ficava esperando o telefone tocar, mas ele quase nunca tocava”, revelou o ator.

Com isso, no início dos anos 2000, Quan decidiu desistir da carreira de ator para focar em outros aspectos da indústria do entretenimento – como direção e filmagens.

Após 20 anos afastado do cinema, Ke Huy Quan retornou às telonas no filme Em Busca de ‘Ohana, lançado em 2021.

Em 2022, o astro de Indiana Jones está no elenco de Everything Everywhere All At Once, filme protagonizado por Michelle Yeoh.

A franquia Indiana Jones, por sua vez, se prepara para lançar seu quinto filme.