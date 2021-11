Após divórcio, ex de The Rock vira amiga e agente de confiança

Divórcios em Hollywood sempre causam polêmica, mas a separação de Dwayne Johnson escapou de todas as controvérsias. Afinal de contas, o astro de Alerta Vermelho se divorciou da esposa Dany Garcia em 2007, quando ainda estava longe de se tornar o ator mais bem pago do cinema. Mesmo após o divórcio, The Rock e Dany continuaram amigos. O site The Things explicou tudo sobre essa história; confira abaixo.

Em 1º de junho de 2007, Dwayne “The Rock” Johnson e Dany Garcia anunciaram a separação amigável, após 10 anos de casamento.

O casal se conheceu na Universidade de Miami, no início dos anos 90. Dwayne Johnson jogava futebol americano no time da faculdade, e Garcia era uma estudante do curso de Administração.

Após namorarem por alguns anos, os pombinhos se casaram em maio de 1997. Simone, a primeira e única filha do casal, nasceu em 2001. Seis anos depois, The Rock e Dany perceberam que a natureza do relacionamento estava se modificando, e decidiram terminar a relação romântica.

O divórcio de The Rock e Dany Garcia

O divórcio de The Rock e Dany Garcia foi finalizado em maio de 2008. Os dois continuam amigos até hoje, e na verdade, Dany tornou-se a principal administradora dos negócios e das finanças do ex.

Dany Garcia é uma empreendedora, fisiculturista e produtora de cinema. Ela não é apenas a empresária de The Rock, mas também compartilha vários investimentos com o astro.

Em agosto de 2020, por exemplo, os dois investiram juntos na compra da Liga de Futebol XFL, que estava quase falindo. Dany também é co-proprietária da companhia de produção Seven Bucks, parcialmente responsável por alguns dos maiores sucessos de The Rock nos últimos anos.

Ambos superaram rapidamente o fim do relacionamento, já que o término foi uma decisão conjunta. Dwayne Johnson, atualmente, é casado com Lauren Hashian, com quem tem duas filhas: Jasmine e Tiana.

Já Dany Garcia se casou de novo em 2014, com o companheiro de fisiculturismo Dave Rienzi – que também é um grande amigo de The Rock e trabalha como personal trainer do ator há pelo menos 7 anos.

The Rock falou sobre o divórcio em uma entrevista a Oprah Winfrey em 2020, e confirmou o que os fãs já sabiam.

“Não foi uma separação feia, só decidimos que o casamento não estava em nosso destino. Somos grandes amigos! Não demos certo no casamento, mas compartilhamos um grande apetite por negócios e uma enorme vontade de alcançar nossos sonhos. E aí pensamos: e se continuássemos a fazer negócios juntos?’”, comentou o ator.

Dany Garcia expressou essa mesma perspectiva em uma entrevista à revista Marie Claire, publicada em 2017.

“Algumas pessoas passam por uma separação e não há conversa. É um momento sombrio, em que uma pessoa vai embora. Mas esse não foi o nosso caso. Embarcamos nessa jornada juntos. Mudamos a forma do relacionamento juntos. Nós conversamos todos os dias, e várias vezes ao dia – não apenas sobre negócios, mas também sobre o que acontece em nossas vidas pessoais”, comentou a empresária.

The Rock lançou recentemente na Netflix o filme Alerta Vermelho, com Gal Gadot e Ryan Reynolds no elenco.