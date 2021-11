Jared Leto volta a ser alvo de alegação polêmica com sucesso em Casa Gucci

Um dos aspectos mais interessantes de Casa Gucci, além da performance de Lady Gaga, é a atuação de Jared Leto como Paolo Gucci. O astro aparece irreconhecível como o designer italiano, e sua transformação chama a atenção dos fãs nas redes sociais. Junto com os comentários, ressurgiram também algumas das principais polêmicas da carreira do ator – confira abaixo.

Baseado em um caso real e ambientado entre os anos 70 e 90, Casa Gucci retrata os eventos e consequências do assassinato de Maurizio Gucci, orquestrado por sua esposa Patrizia.

Além de Lady Gaga e Jared Leto, Casa Gucci se destaca por seu impressionante elenco de estrelas, formado por Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek e Adam Driver.

Na trama do longa, o personagem de Jared Leto é um designer sonhador com uma visão bastante específica, cujas criações se desviam do estilo característico da grife familiar.

As polêmicas de Jared Leto antes de Casa Gucci

Jared Leto sempre foi considerado um ator polêmico em Hollywood. Quem não se lembra dos estranhos relatos sobre o comportamento do astro nas gravações de Esquadrão Suicida?

Nas filmagens do filme da DC, o ator assumiu completamente o papel do Coringa. Leto é famoso por utilizar o estilo ‘método’ em suas performances. Ou seja, o astro não “sai do personagem” nem mesmo quando as câmeras deixam de rodar.

Durante as gravações de Esquadrão Suicida, Jared Leto costumava enviar presentes inusitados para os colegas de elenco – como camisinhas e ratos mortos.

Mas antes disso, Jared Leto já era conhecido por alegações problemáticas e atitudes, no mínimo, estranhas.

Em 2005, o jornal The New York Post publicou uma matéria afirmando que Leto costumava “perseguir” modelos adolescentes.

“Ele se aproximava dessas garotas e as convidava para os shows de sua banda. Ele constantemente manda mensagens para essas meninas de 16 e 17 anos. É realmente sinistro”, comentou a fonte consultada pelo jornal.

Atualmente com 49 anos, Jared Leto tinha 33 anos na época das acusações. Em um estranho incidente online, o ator Dylan Sprouse chamou a atenção do músico.

“Ei, @JaredLeto, agora que você entra nas DMs de todas as modelos de 18 a 25 anos, qual é seu nível de sucesso?”, questionou o astro de Zack e Cody no Twitter.

Atitudes problemáticas de Jared Leto também podem ser encontradas em sua carreira musical.

30 Seconds to Mars, a banda emo do ator, supostamente promoveu um concurso no qual os 5 ganhadores teriam a oportunidade de “dormir na cama de Jared Leto”.

O ator também revelou ao Entertainment Tonight que já encontrou fãs dormindo em sua cama, sem explicar como eles foram parar lá.

Isso sem falar no estranho festival organizado pela banda em uma ilha da Croácia – acusado por muitos internautas de ser (ou pelo menos utilizar a estética) uma seita.

Para se transformar em Paolo no filme Casa Gucci, Jared Leto precisou passar horas na cadeira de maquiagem todos os dias.

O conceito da transformação do astro foi criado pelo designer de próteses Göran Lundström, que desenvolveu o visual de Paolo em um scanner 3D – antes mesmo de conhecer Jared Leto.

“Ele tinha cabelos demais! Cabelos muito longos, além de uma raiz baixa. Só para cobrir o cabelo, nós levávamos cerca de uma hora e meia”, comentou o designer.

Para completar sua transformação em Paolo Gucci, Jared Leto usou uma touca de três partes, 8 peças protéticas e uma peruca. O bigode foi uma sugestão do próprio ator.

Casa Gucci continua em cartaz nos cinemas brasileiros.