Filho de Schwarzenegger e ex-amante não tinha relação tranquila com o pai

Joseph Baena contou no podcast Unwaxed, das filhas de Sylvester Stallone, que a relação com o pai Arnold Schwarzenegger não foi tranquila no início. O ator e corretor imobiliário nasceu de um caso extraconjugal do astro com Mildred Baena, ex-governanta da família na época.

Na conversa com Sophia e Sistine, Baena revelou que o astro de O Exterminador do Futuro descobriu a paternidade quando ele já tinha 7 anos. O jovem comentou que teve dificuldade em se aproximar do pai.

A situação foi comentada após as filhas de Sylvester Stallone perguntarem se é difícil apresentar namoradas para Schwarzenegger, o que Joseph Baena concordou.

“No relacionamento com meu pai, levou um tempo para eu e ele nos aproximarmos e eu sentir que posso brincar e conversar sobre qualquer coisa”, explicou o ator e corretor de imóveis.

O pai famoso trouxe uma outra preocupação para Baena. O filho do astro não queria que Schwarzenegger ficasse com a imagem comprometida por causa dele.

“Eu cresci com minha mãe e estava sempre inquieto, não queria que ele me visse de uma forma ruim e perguntasse: ‘Que droga esse cara está fazendo? Ele fica apenas fazendo festa o tempo inteiro'”, contou ainda o filho de Schwarzenegger.

Joseph Baena explica sobre não usar o sobrenome Schwarzenegger

No podcast, o ator voltou a explicar sobre não usar o sobrenome famoso do pai. Antes, para E!, Baena contou que deixou o Schwarzenegger de fora porque queria “seguir o próprio caminho”.

O jovem reforçou a escolha. Além disso, Joseph afirmou que está bastante feliz em ter Baena como o sobrenome.

“Nunca tive o nome Schwarzenegger. Acho que não foquei em mudar meu nome. Estou fazendo minhas próprias coisas. Não penso muito nisso”, destacou o filho do astro de O Exterminador do Futuro.

No cinema, Joseph Baena vai estar no filme Lava. O longa ainda não tem previsão de estreia.