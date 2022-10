A entrevista sem noção que deixou Tom Cruise furioso

Tom Cruise é conhecido por ser puro entretenimento durante suas entrevistas, e isso se confirmou quando um repórter decidiu usar um microfone falso para espirrar água no rosto do astro.

O fato aconteceu no tapete vermelho da estreia de Guerra dos Mundos (2005), em Londres. Cruise não gostou da pegadinha e deixou isso claro para o repórter.

O Channel 4, canal responsável pela entrevista, até considerou não passar a entrevista, mas como já sabemos, não foi o caso. Porém, a emissora precisou fazer um pedido formal de desculpas por irritar um dos maiores astros de Hollywood.

“A pegadinha tinha a intenção de ser leve e não maliciosa, pedimos desculpas ao senhor Cruise por qualquer ofensa que tenha sido causada[…] O incidente que aconteceu no Domingo a noite envolvendo Tom Cruise era parte de um novo programa de entretenimento do Channel 4, que envolve fazer pegadinhas de comédia em celebridades e membros do público” Explicou a emissora.

Cruise, que adora promover seus filmes pessoalmente, estava em Londres para acompanhar o tapete vermelho de seu Guerra dos Mundos. Tudo estava indo bem até que a pegadinha aconteceu, e o ator não reagiu da forma “leve” que o programa esperava.

Tom Cruise não gostou da brincadeira

A pegadinha foi vista por milhões de pessoas, e inicialmente Tom Cruise até ri por conta da surpresa. Porém, logo depois, a risada se torna raiva. É impressionante como podemos ver Tom se esforçando para não perder a compostura, tentando expressar calmamente sua reação.

Cruise responde: “Por que você faria isso? Você gosta de pensar menos das pessoas, é isso?”.

O repórter até tenta sair de cena enquanto Cruise dava a lição de moral, o que foi uma péssima ideia. O astro o chama de volta dizendo: “Não fuja. Isso foi incrivelmente grosseiro. Eu estou aqui te dando uma entrevista e você faz isso?… É incrivelmente grosseiro.”

Seguranças e membros da equipe tentavam intervir, mas o ator não parava de tentar receber alguma explicação ou pedido de desculpas do repórter.

Um tempo depois, durante uma coletiva de imprensa em Madri, Cruise foi questionado sobre o incidente, e ainda estava zangado.

“Você não pode estar preparado para algo como aquilo. Quando coisas assim acontecem, eu não tenho hesitação em confrontá-las… Eles são valentões, pessoas que gostam de fazer as pessoas se sentirem menos, se sentirem mal. Essas pessoas precisam ser confrontadas. Na minha vida, eu nunca senti que algo como aquilo era engraçado.”

No momento do ocorrido, Cruise foi aplaudido pela forma com que lidou com a situação. O ator decidiu não prestar nenhuma queixa.

O que os fãs pensam da reação de Cruise?

Tom Cruise exagerou? Não entendeu a piada? Bem, na sessão de comentários do vídeo com quase 1 milhão de visualizações, os fãs expressam suas opiniões.

Os comentários vão de “isso foi constrangedor”, até “Tom lidou com classe”. O mais curtido deles acredita que Cruise teve todo o direito de agir como agiu: “Eu não acho que Tom estava sendo mau, ele só falou o que aconteceu.”

Outro fã deu créditos ao ator por manter a calma: “Cruise não gritou, não fez uma cena, não ficou maluco, mas ainda mostrou sua opinião em um tom que não estragou o clima. Ele foi sóbrio, muito melhor que a maior parte das pessoas em programas de discussão na TV ou reality shows.”

Outro fã se colocou no lugar do repórter de forma hilária, refletindo em quão assustador seria Tom Cruise te segurando pelo braço após você fazer algo errado: “Sabe o que é assustador? Tom Cruise segurando sua mão e perguntando ‘por que você fez isso?'”.

É realmente curioso que o engraçado da reação é que Cruise não agiu como se esperaria, nem riu e entrou na brincadeira, nem ficou furioso e gritou com o repórter. O ator, na verdade, parecia desapontado e chocado de ter recebido um esguicho de água na cara enquanto falava com a imprensa em um tapete vermelho.

Se ele agiu da forma correta ou não, uma coisa é certa, qualquer repórter vai pensar duas vezes antes de fazer uma pegadinha com Tom Cruise.

Se você ficou curioso, Guerra dos Mundos, filme do evento do vídeo, está disponível na Amazon Prime Video.

