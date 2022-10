Tom Cruise pode fazer a maior loucura da carreira em novo filme

Recentemente Tom Cruise fez o maior filme de sua carreira com Top Gun: Maverick, e o astro, conhecido por atuar em suas cenas de ação, vai viajar com seu talento até o espaço para seu próximo filme.

Rumores indicavam que o longa seria parte da franquia Missão Impossível, mas está começando a parecer que será um projeto separado, que pode até ter o envolvimento de Elon Musk.

Recentemente, mais detalhes do filme espacial de Cruise começaram a aparecer. E, mesmo que o ator realmente ande no espaço no longa, já foi revelado que o filme não se passa totalmente fora da Terra.

A ideia de filmar no espaço foi do próprio Tom Cruise, com o diretor Doug Liman a apresentando para a Universal Entertainment. Desde então o projeto tem se desenvolvido aos poucos.

Para começar, a própria NASA se envolveu após conversar com o astro de Top Gun e Missão Impossível. O então administrador da agência, Jim Bridenstine explicou:

“Eu vou te dizer isso: NASA está conversando com Tom Cruise e, é claro, seu time[…] E nós vamos fazer tudo o que pudermos para que isso seja uma missão bem-sucedida, incluindo abrir a Estação Espacial Internacional.”

Bridenstine também revelou suas esperanças de que o filme inspire uma nova geração, assim como outro longa de Tom Cruise fez com ele: “Eu não admito isso frequentemente… mas eu fui inspirado a me tornar um piloto do exército porque, quando eu estava no ensino fundamental, eu assisti o filme Top Gun.”

O administrador da NASA comentou até expectativas de que o novo filme inspire “o próximo Elon Musk”. Enquanto isso, o verdadeiro diz que a participação de sua empresa, Space X, no projeto “ainda será visto”.

Porém, Musk parece apoiar o filme: “Nós apoiamos, e eu acho que a NASA apoia, qualquer coisa que capture a imaginação do público.”

Estúdio no espaço já está sendo preparado para o filme de Tom Cruise

Ainda sabemos pouco sobre o filme em si, mas já estão montando o estúdio que Cruise, Liman e o resto da equipe, irão utilizar para filmar no espaço.

Em janeiro deste ano, um estúdio britânico chamado Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), anunciou que está construindo um estúdio de entretenimento e arena no espaço, projeto que é conhecido como SEE-1.

“SEE-1 é uma oportunidade incrível para a humanidade se mover para o um reino diferente, e começar um empolgante novo capítulo no espaço[…] Ela ira prover uma casa única e acessível para possibilidades ilimitadas de entretenimento, em um local preparado com infraestrutura inovadora que irá despertar um novo mundo de criatividade.” Disseram Dmitry e Elena Lesnevsky, cofundadores da S.E.E..

Porém, mesmo com todo o projeto que deve abraçar a ideia de Tom Cruise, o filme se passará totalmente no espaço.

Tom Cruise estará no espaço, mas o filme se passará na Terra

Enquanto você pode estar imaginando que a história do novo longa de Tom Cruise deve envolve batalhas intergalácticas, ou algo do tipo, o filme que está na mente da produtora Donna Langley, deve ser um pouco mais prático.

Em uma entrevista recente, Langley revelou que o filme: “se passa na Terra, e os personagens vão precisar ir ao espaço para salvar o dia.”

Porém, a produtora também deixa clara a sua intenção de que Cruise vá ao espaço e se torne: “o primeiro civil a andar no espaço fora da estação espacial.”

Obviamente, muitas expectativas estão sendo colocadas, tanto pelos envolvidos quanto pelo público, no novo projeto ambicioso de Tom Cruise. A filmagem no espaço deve dar um passo importante para Hollywood, e esperamos que ela funcione em função de uma ótima história de ação.

O novo filme de Tom Cruise ainda não tem nome definido nem possui data de estreia.

