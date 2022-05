Após prisão no Havaí, Ezra Miller é acusado de roubar artistas

Dois musicistas acusaram Ezra Miller, o The Flash dos filmes da DC, de roubar trabalhos musicais deles. Isso vem após o ator ser preso no Havaí.

O produtor musical Oliver Ignatius e o rapper Ghais Guevara conversaram com a Rolling Stone, dizendo que Miller publicou uma música que fizeram juntos sem creditar os artistas, ou até mesmo ter aprovação deles.

Depois do trio concordar em trabalhar junto, tudo foi por água abaixo após o ator reagir com “temperamento agressivo” à uma das músicas de Ignatius.

Quando Ignatius deixou o projeto, ele alega que Ezra Miller vazou as músicas, ainda não finalizadas, online. Elas foram compartilhadas no SoundCloud, com link no Instagram.

“O que Ezra fez foi um ato extremamente antiético e doloroso”, disse Ignatius. “Ele roubou de artistas com menos recursos, mas que talvez tenham uma arte que Ezra queira. É pessoa que achei ser uma alma muito mais gentil do que quem vemos agora. Foi uma jornada muito preocupante”.

O produtor também falou sobre o motivo pelo qual trabalharam com o ator de The Flash.

“Todos tínhamos grandes esperanças de que seria um lindo projeto, muito significativo para nós, mas não foi”, disse Ignatius.

Por enquanto, Ezra Miller segue atrelado ao papel do The Flash. O filme chega aos cinemas em junho de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.