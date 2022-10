Após se aposentar por 8 anos, por que Cameron Diaz decidiu voltar à ativa?

No final dos anos 90, Cameron Diaz ficou famosa no mundo inteiro, graças à sua excelente performance em Quero Ser John Malkovich. Em 2014, após vários projetos no cinema e na TV, a atriz anunciou a aposentadoria. Recentemente, a estrela mudou de ideia. Por isso, os fãs querem saber: por que Cameron Diaz decidiu voltar à ativa?

Entre o final dos anos 90 e 2014, Cameron Diaz foi indicada a três Globos de Ouro, acumulou uma fortuna milionária e se tornou uma das atrizes mais queridas do cinema.

Você, provavelmente, conhece Diaz por sua atuação na franquia As Panteras e em filmes como Tudo Para Ficar com Ele, Vanilla Sky e Professora Sem Classe. A atriz também dubla a Princesa Fiona na trilogia Shrek.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Cameron Diaz precisam saber sobre a volta da atriz à indústria, veja o que ela falou. (via TheThings).

Tudo sobre a aposentadoria e o retorno de Cameron Diaz

Como citamos anteriormente, Cameron Diaz anunciou a aposentadoria em 2014. O último projeto da atriz nos cinemas foi o musical Annie. No filme, Diaz interpretou a vilã Srta. Hannigan.

Na época, Cameron Diaz afirmou que, após décadas de fama incessante, se cansou de viver sob os holofotes.

“Se expor dessa maneira é algo muito intenso. Quando você é tão visível como atriz, há muita energia vindo na sua direção o tempo todo”, comentou a atriz.

Cameron Diaz deu as boas-vindas à primeira filha pouco mais de um ano após anunciar a aposentadoria.

“Como mãe, eu não poderia ficar umas 14 ou 16 horas em um set de filmagem, longe da minha filha. Acho que, se não tivesse tomado essa decisão, não seria a mãe que sou hoje”, explicou a estrela.

Segundo Diaz, o trabalho em Hollywood trouxe muitas consequências negativas para sua vida pessoal.

“Eu simplesmente não estava focando em muitas partes da minha vida, não conseguia administrar direito a minha rotina”, comentou Diaz.

Após se aposentar, a atriz passou a valorizar mais as pequenas coisas. Cameron Diaz também se tornou uma pessoa bem mais tranquila e reservada.

“A minha intenção era tornar minha vida mais fácil. Hoje em dia, a minha rotina é apenas o que consigo administrar. É o melhor sentimento que já tive, sem pressão”, opinou a atriz.

Finalmente, em 2022, Cameron Diaz anunciou seu retorno à indústria do entretenimento. O inesperado comeback acontecerá em Back in Action, uma comédia de ação da Netflix. No filme, Diaz contracena com Jamie Foxx.

“Sinto muita falta de alguns aspectos da atuação, de fazer filmes. Atuar em filmes é uma habilidade que eu adoro exercitar. Mas hoje em dia, levo um estilo de vida diferente, e tenho que me preparar para essa mudança”, comentou Diaz.

Back to Action ainda não tem data de estreia na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.