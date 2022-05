Armie Hammer vira tema de documentário de true crime

O Discovery+ está investindo em vários novos documentários, e acaba de adquirir os direitos para desenvolver e transmitir House of Hammer, documentário de true crime que abordará as controversas que envolvem o ator Armie Hammer e sua família. A informação é do Deadline.

Sob título provisório, House of Hammer examinará os escândalos de cinco gerações da família Hammer, usando arquivos e entrevistas de sobreviventes e familiares para investigar o que é descrito como “uma dinastia disfuncional com seus personagens masculinos exibindo todas as consequências devastadoras de um insano privilégio”.

Armie Hammer, conhecido como ator de filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, vem de uma família rica: seu bisavô é Armand Hammer, magnata do petróleo que era próximo de Lenin, ex-primeiro-ministro da União Soviética. Já seu pai, Julian Hammer, foi acusado de assassinato e abuso sexual.

O próprio Hammer, por sua vez, também foi acusado de abuso emocional, manipulação e violência contra mulheres, perdendo papel em vários projetos cinematográficos após o escândalo.

O mais interessante sobre House of Hammer é que ele está sendo desenvolvido por alguém da própria família: Casey Hammer, tia de Armie, que é escritora de contos como Surviving My Birthright, assina o novo documentário do Discovery+.

Ainda não há previsão de lançamento.

