Astro da Marvel e filha de Arnold Schwarzenegger têm 2ª filha

Chris Pratt, o Senhor das Estrelas dos filmes da Marvel, e Katherine Schwarzenegger, filha de Arnold Schwarzenegger, tiveram a segunda filha. O nascimento foi anunciado no Instagram.

Na rede social, Katherine publicou uma cartela com o nome da bebê, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, junto da data de nascimento, 21 de maio de 2022.

Continua depois da publicidade

“Estamos muito empolgados em anunciar o nascimento de nossa segunda filha, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Estamos nos sentindo mais que abençoados e gratos. Com amor, Katherine e Chris”, diz a legenda da foto.

Eloise se junta aos irmãos mais velhos dela, Lyla, e Jack, que é do casamento anterior do astro da Marvel, com Anna Faris.

Não foi divulgada uma foto do casal com a recém-nascida até o presente momento. Veja a publicação de Katherine Schwarzenegger, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.