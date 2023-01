Astro de Glass Onion tem tatuagem de Peaky Blinders; veja

Sucesso na Netflix, Glass Onion: Um Mistério Knives Out segue o legado de Entre Facas e Segredos como um dos filmes de mistério mais populares da plataforma. Duke Cody, um dos personagens mais importantes do longa, é interpretado por Dave Bautista. Em uma entrevista recente, o ator revelou ter uma tatuagem da série Peaky Blinders!

“O famoso detetive Benoit Blanc vai à Grécia para desvendar um mistério que envolve um bilionário e seu eclético círculo de amizades”, afirma a sinopse oficial de Glass Onion na Netflix.

Continua depois da publicidade

Um dos grandes trunfos de Glass Onion é seu elenco, que conta com Daniel Craig (007), Janelle Monae (A Escolhida), Edward Norton (O Incrível Hulk), Kate Hudson (Como Perder um Homem em 10 Dias), Leslie Odom Jr (Hamilton), Kathryn Hahn (Wandavision) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia).

Revelamos abaixo a inusitada tatuagem de Peaky Blinders no corpo de Dave Bautista, de Glass Onion; confira!

Dave Bautista, o Duke de Glass Onion, mostra tattoo de Peaky Blinders

Na trama de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Dave Bautista interpreta Duke Cody – um personagem essencial para o desenvolvimento da história.

Se você já conferiu Glass Onion, sabe que é impossível descrever o papel que Duke desempenha sem revelar um dos maiores spoilers do longa.

Seja como for, Duke Cody é um youtuber e ativista dos “direitos dos homens” que, sem surpresas, ainda mora com a mãe.

Dave Bautista, o intérprete do personagem, é famoso por sua carreira no WWE e por interpretar o alienígena Drax na franquia Guardiões da Galáxia, do MCU.

Outros projetos do ator incluem os filmes Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, Duna e As Crônicas de Riddick.

O que muitos fãs não sabem é que Dave Bautista é um grande fã da série britânica Peaky Blinders – a ponto de fazer uma tatuagem da produção.

Peaky Blinders, para quem não conhece, é uma série histórica que foi produzida pela BBC e disponibilizada mundialmente pela Netflix.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders.

Dave Bautista tem inúmeras tatuagens no corpo, e uma delas, localizada na coxa, traz a imagem de Tommy Shelby, o protagonista de Peaky Blinders que é interpretado por Cillian Murphy.

Na tattoo, Tommy Shelby aparece fumando um cigarro, junto das expressões “gentleman” (cavalheiro) e “hooligan” (desordeiro). Veja abaixo:

“Pedi para o tatuador alterar a imagem para ela não se parecer tanto com o Cillian Murphy. E aí, pensei: ‘Bem, pelo menos não parece que eu tenho uma tattoo do Cillian Murphy na coxa. Mas aí, quando postei no Instagram, todo mundo disse: ‘Meu Deus, você tem uma tatuagem do Cillian Murphy’”, comentou o ator.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out, junto com todas as temporadas de Peaky Blinders, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.