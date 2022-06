Ator de Supernatural e Riverdale matou a mãe e planejava assassinar político

Ator que apareceu em Riverdale e Supernatural, Ryan Grantham está no centro de um caso chocante no Canadá.

Após o ator ter confessado que matou a própria mãe, a CBC relata que ele também planejava assassinar Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá.

As informações dão conta de que o ator criou um plano para viajar até Ottawa com várias armas, com a intenção de matar o político.

Ele chegou a preparar um grande arsenal de armas, mas desistiu no meio do caminho e se entregou para a polícia de Vancouver.

Caso chocante no Canadá

Para a polícia, o ator confessou ter assassinado a sua própria mãe, Barbara Waite. Os investigadores indicam que o motivo seria que ele não queria que ela testemunhasse a violência que ele pretendia cometer.

Ryan Grantham matou a mãe atirando em sua cabeça enquanto ela tocava piano na casa em que eles moravam.

Relatórios de psiquiatras revelam que o ator sofre de depressão severa e demonstra pensamentos de violência extrema contra ele mesmo e contra os outros.

Ryan Grantham pode pegar prisão perpétua por seus crimes. O seu caso ainda está em julgamento.

Embora não seja muito conhecido, o ator teve pequenos papéis em populares séries de TV, como Riverdale, Supernatural e iZombie.

