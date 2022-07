Ator de Two and a Half Men reage à filha e ex-esposa entrando para site adulto

Um dos astros de Two and a Half Men reage à filha e ex-esposa entrando para site adulto.

Charlie Sheen, o polêmico ator da série de comédia e que fez parceria com Jon Cryer por anos, desaprovou o novo projeto de sua filha, Sami Sheen, após entrar para um site adulto.

Continua depois da publicidade

Além dela, sua ex-esposa, Denise Richards, que acabou seguindo a conta da filha e entrando para o site, não escapou de Sheen. Mas, depois de algum tempo, ele pareceu aceitar a decisão da filha (via CinemaBlend).

“Ela [Sami] e Charlie fizeram as pazes agora e se entendem. Ele está dizendo mais poder para os dois e não vai causar nenhum alarido”, diz a fonte do site.

A primeira reação de Sheen foi total desaprovação, quando soube que sua filha havia entrado em um site adulto para arrecadar dinheiro. Porém, com o tempo, ele foi reformulando sua opinião, que não parece ser a mesma com sua ex-esposa.

Jon Cryer quer reunião com Charlie Sheen

O ator Jon Cryer, intérprete de Charlie em Two and a Half Men, revelou que quer uma reunião com Charlie Sheen para Top Gang 3.

“Acabei de ver Top Gun: Maverick. Acho que é hora de reunir com Charlie Sheen para Hot Shots: Parte três”, tuitou Cryer, após ter visto Top Gun 2.

Mesmo que os ex-colegas de trabalho tenham parado de conversar, Sheen guardou muito rancor e atacou Ashton Kutcher, seu substituto. Nas últimas quatro temporadas, Kutcher interpretou Walden Schmidt e foi constantemente atacado, até que falou sobre o assunto durante uma entrevista ao Jimmy Kimmel Live!, em 2014.

Two and a Half Men está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Redação