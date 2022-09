Atriz da DC revela obsessão por Henry Cavill

Henry Cavill é um dos principais galãs de Hollywood na atualidade. Seu charme é irresistível para muitos, tanto que a atriz Amy Adams, que interpretou Lois Lane em Liga da Justiça e outras produções da DC, admitiu que teve uma “obsessão” pelo astro.

Em entrevista para a Marie Claire, Amy Adams disse que chegou a “objetificar” Henry Cavill em alguns momentos. Principalmente aqueles em que ele apareceu sem camisa.

Continua depois da publicidade

“Entre as gravações, eu dizia: ‘Por favor, vista alguma coisa. Faça com que todos se sintam menos mal consigo mesmos.'”

A atriz acrescentou: “Eu objetifiquei o pobre Henry. Tive que me desculpar com ele em um ponto, não sou tão pervertida assim.”

Amy Adams é casada há alguns anos. Mas ela brincou que todos na família concordam que Henry Cavill é muito bonito.

“Meu marido gosta de olhar para ele, e a nossa filha também. Somos uma família muito assustadora.”

Henry Cavill interpreta Geralt em The Witcher

Com Henry Cavill, The Witcher voltou para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não tem mais o formato de história que causou polêmica.

A história não se passa mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, existe a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem é vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A segunda temporada de The Witcher está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.