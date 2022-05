Atriz de Bridgerton é hospitalizada por problemas de saúde mental

Ruby Barker, que teve bastante destaque em Bridgerton, como a personagem Marina Thompson, revelou estar com problemas em sua saúde mental e teve de ser hospitalizada.

A atriz da série da Netflix explicou em publicação no Instagram que “tem tido dificuldades desde Bridgerton”.

“Estou melhorando. Estou muito mal há muito tempo e só quero ser honesta com todos, tenho lutado”, disse ela no clipe. “Então, estou no hospital no momento, vou receber alta em breve e espero continuar com minha vida”.

“Vou fazer uma pequena pausa para mim e quero encorajar os outros, se você está com dificuldades, por favor, faça um favor a si mesmo. Faça uma pausa, pare de ser tão duro consigo mesmo”, continuou Barker.

Bridgerton tem duas temporadas na Netflix. A terceira já foi confirmada pela plataforma de streaming.

