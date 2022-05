Atriz de De Volta ao Baile passou por grande transformação

Rebel Wilson conquista fãs na Netflix com seu timing cômico impecável, visto no filme De Volta ao Baile. Na comédia, a atriz australiana aparece bem diferente de seus projetos anteriores – o que deixou os espectadores com a pulga atrás da orelha. O novo visual de Rebel Wilson também deu o que falar nas redes sociais.

Em De Volta ao Baile, Rebel Wilson interpreta a protagonista Stephanie. O elenco do longa conta também com Sam Richardson (Lobisomens Entre Nós), Mary Holland (Alguém Avisa?) e Justin Hartley (This Is Us).

Continua depois da publicidade

“Após ficar em coma durante 20 anos por causa de uma acrobacia que deu errado, uma mulher quer viver seu sonho do ensino médio: ser a rainha do baile”, afirma a sinopse oficial de De Volta ao Baile na Netflix.

O Observatório do Cinema apurou todas as informações e explicou tudo que os fãs de De Volta ao Baile precisam saber sobre a transformação de Rebel Wilson – confira abaixo.

Rebel Wilson aparece com novo visual em De Volta ao Baile

Você, provavelmente, conhece Rebel Wilson por sua performance como Amy na franquia musical A Escolha Perfeita.

Na série de filmes, a personagem de Rebel Wilson é literalmente conhecida como “Amy Gorda”.

A atriz australiana também está em filmes como Missão Madrinha de Casamento, Cats e Jojo Rabbit – além da comédia romântica Ultrarromântico, da Netflix.

Em De Volta ao Baile, Rebel Wilson surpreendeu a audiência internacional ao aparecer bem mais magra.

A atriz conversou com uma famosa revista americana sobre sua jornada fitness e o processo de perda de peso. Desde o início da pandemia de Covid-19, Rebel Wilson conseguiu se livrar de mais de 30 quilos.

Mas ela alerta: seu emagrecimento não foi fruto das dietas restritivas que fazem muito sucesso em Hollywood.

“Nunca dei meu aval a pílulas de dieta ou métodos mágicos de emagrecimento. Não quero que meus fãs sejam enganados”, comentou a atriz.

Foi em meio à pandemia de Covid-19 que Rebel Wilson decidiu mudar os hábitos e iniciar sua jornada fitness.

“Acho que aquela desacelerada me ajudou muito. No final das contas, tudo depende da auto aceitação e do amor próprio”, comentou a atriz.

Em uma entrevista a um programa de TV, Rebel Wilson revelou também como a perda de peso ocasionou várias mudanças em sua rotina.

“O que é realmente intrigante é a maneira como as pessoas te tratam. Quando você é gorda, as pessoas simplesmente te ignoram. Agora, se oferecem para segurar minhas compras ou abrir a porta do carro”, comentou.

De Volta ao Baile, com Rebel Wilson em seu novo visual, está disponível na Netflix. Veja abaixo alguns registros do Instagram da atriz.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.