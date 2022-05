Atriz de De Volta ao Baile revela ter sofrido assédio sexual

Atualmente, Rebel Wilson faz o maior sucesso na Netflix com a comédia De Volta ao Baile. No longa, a atriz interpreta a protagonista Stephanie. Conhecida por seu bom humor e timing cômico impecável, a estrela já passou por maus bocados em sua carreira. Em uma entrevista recente, Wilson revelou ter sofrido assédio sexual de um colega de cena.

Em De Volta ao Baile, Rebel Wilson vive uma mulher que, após ficar em coma durante 20 anos, acorda e decide viver seu maior sonho de ensino médio: se tornar a Rainha do Baile.

Além de Rebel Wilson, o elenco principal de De Volta ao Baile conta com Sam Richardson (Lobisomens entre Nós), Justin Hartley (This Is Us) e Mary Holland (Alguém Avisa?).

Em um papo com uma famosa revista americana, Rebel Wilson mostrou grande força ao relembrar uma das experiências mais traumáticas de sua carreira. Veja abaixo.

Antes de De Volta ao Baile, Rebel Wilson foi assediada por colega de elenco

Em uma entrevista recente, Rebel Wilson revelou ter sido assediada sexualmente por um colega de cena. A atriz não revelou o nome do assediador, mas detalhou o caso em um desabafo emocionante.

“Ele me chamou para um quarto e abaixou as calças. Foi terrível e nojento”, explicou a estrela de De Volta ao Baile.

Segundo Wilson, o incidente aconteceu antes do movimento #MeToo – que expôs alguns dos maiores abusadores que se escondiam na indústria do entretenimento.

Por precaução, Rebel Wilson documentou todos os aspectos do assédio. Muitos fãs não sabem, mas ela é formada em Direito.

“Sou uma advogada, e por isso, reportei o caso e liguei para o meu empresário”, comentou Wilson.

Embora não tenha exposto a identidade do assediador, Rebel Wilson fez questão de alertar outras parceiras de cena do ator.

“Definitivamente, dentro da indústria, eu garanti que outras pessoas soubessem o que havia acontecido”, afirmou Wilson.

Refletindo sobre a atitude, Rebel Wilson disse que gostaria de ter reagido de maneira diferente.

“Eu deveria ter deixado o set. Não valia a pena. Mas ao mesmo tempo, eu pensava: ‘tenho que fazer a coisa certa, ser profissional e terminar o filme’. Hoje em dia, eu não faria isso”, revelou a atriz.

Rebel Wilson não foi a única vítima do assediador. Na verdade, mais 4 mulheres foram traumatizadas pelo ator.

“É um comportamento horrível. Mas muitas mulheres sofreram mais que eu”, concluiu a atriz.

De Volta ao Baile, com Rebel Wilson, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

