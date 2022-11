Chris Evans namora estrela de Warrior Nun; saiba quem é ela

Chris Evans, o ex-Capitão América do MCU, está namorando a estrela de Warrior Nun, uma popular série da Netflix que acaba de lançar sua 2ª temporada. Embora nunca tenha discutido a relação publicamente, Evans vive um namoro de longa data com a atriz portuguesa Alba Baptista, intérprete da protagonista Ava.

“Uma jovem acorda no necrotério com superpoderes e descobre que faz parte de uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios”, afirma a sinopse oficial de Warrior Nun.

Baseada nas HQs de Ben Dunn, e adaptada para a Netflix por Simon Barry, Warrior Nun conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os fãs precisam saber sobre o relacionamento de Chris Evans e Alba Baptista, a estrela de Warrior Nun – confira.

Conheça Alba Baptista, estrela de Warrior Nun e namorada de Chris Evans

Recentemente, Chris Evans foi eleito pela revista People o “homem mais sexy do mundo” – para a alegria da namorada Alba Baptista, intérprete da protagonista Ava Silva na série Warrior Nun.

A mesma revista deu uma exclusiva sobre o relacionamento de Chris Evans e Alba Baptista. Como citamos anteriormente, o ator ainda não se manifestou publicamente sobre o namoro.

“Eles estão namorando há mais de um ano e é sério. Eles estão completamente apaixonados, sendo que Chris Evans nunca esteve mais feliz. A família dele e seus amigos, todos adoram ela”, afirmou uma fonte anônima ligada ao ator.

Sendo assim, quem é Alba Baptista? Nascida em Lisboa, a atriz é mais conhecida por sua performance como Ava Silva na série Warrior Nun – que acaba de lançar sua 2ª temporada na Netflix.

Alba é filha de uma tradutora portuguesa e um engenheiro brasileiro. Poliglota, a atriz fala 5 línguas com fluência: Português, Inglês, Espanhol, Francês e Alemão.

Aos 16 anos, Alba Baptista começou sua carreira com o curta-metragem Miami, de Simão Cayatte. Por sua performance, foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Festival Ibérico de Cinema.

Nos anos seguintes, Baptista ficou muito famosa em Portugal, com performances aclamadas em filmes e séries do país.

A atriz também estrelou o filme Fátima: A História de um Milagre. Lançado em 2020, o longa religioso conta com a participação da brasileira Sônia Braga.

Até o momento, Warrior Nun é um dos poucos projetos internacionais da carreira de Alba Baptista. No cinema, a atriz também está na comédia dramática Sra. Harris Vai a Paris, na qual contracena com Lesley Manville – a Princesa Margaret da nova temporada de The Crown.

O relacionamento da atriz com Chris Evans também chama a atenção pela grande diferença de idade. O eterno Capitão América do MCU tem 41 anos, e Alba, apenas 25.

Você pode já pode conferir a performance de Alba Baptista na 2ª temporada de Warrior Nun, disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.